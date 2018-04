Roma, paura in Corte di Cassazione: ascensore impazzito si schianta contro il soffitto

di Michela Allegri

Un ascensore impazzito, che va in tilt e si schianta contro il soffitto. L'incubo di milioni di claustrofobici è diventato realtà a piazza Cavour, tra i corridoi della Corte di Cassazione. L'operaio che era dietro le porte e che è rimasto intrappolato, è stato portato d'urgenza in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in 90 giorni. È successo venerdì scorso. Ora, il caso è finito in procura: l'aggiunto Nunzia D'Elia e il pubblico ministero Maria...