Roma, senagalese ricercato in Europa per truffa: arrestato in un ostello a Termini

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Castro Pretorio hanno arrestato, grazie al sistema informatizzato “alloggiati”, T.S. 31enne di origini senegalesi. L’uomo, rintracciato in un ostello di via Marsala, che aveva a carico un mandato d’arresto europeo da parte della Germania per truffa è stato associato presso il carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Martedì 29 Maggio 2018



