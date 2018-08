Roma, rientra a casa e sorprende il ladro: inseguito

Sorprende un uomo incappucciato in casa a rubare, ma a spaventarsi non è il proprietario, ma il ladro che scappa di corsa. Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, hanno arrestato P. F., 51enne italiano con diveri precedenti di polizia. L'uomo è stato sorpreso in via Valderoa a Fiumicino, all'interno di un appartamento, dal proprietario di casa. Spaventato è fuggito ma è stato inseguito e rintracciato poco dopo dai poliziotti. Dovrà rispondere di tentato furto aggravato.

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA