Roma, trasforma l'appartamento in una serra e coltiva 179 piante di cannabis: 41enne italiano arrestato

Due stanze: una per la coltivazione di 179 piante di cannabis indiana e l'altra per la lavorazione della marijuana. A fare la scoperta i carabinieri della stazione di Settecamini che coordinati dal comando di Tivoli e su mandato della procura, hanno arrestato un 41enne italiano con l'accusa di coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.



Individuata l’abitazione del trafficante, i militari hanno eseguito un blitz all’interno scoprendo che due stanze dell’immobile erano adibite a serra artigianale, munite di tecnologico impianto di irrigazione, illuminazione e stabilizzazione della temperatura, all’interno delle quali erano coltivate in 179 piantine di cannabis indiana, di altezza compresa tra i 5 e 150 cm.



Nel corso della perquisizione, inoltre,oltre alla marijuana essiccata sono state rinvenute diverse sostanze stupefacenti, a partire dalla cocaina, conservata e catalogata in barattoli di vetro con chiusura ermetica e poi ancora panetti di hashish occultati nel frigorifero. I carabinieri hanno sequestrato tutta la droga, del peso complessivo di oltre 7 kg, e circa 1.000 euro in contanti, provento dell’attività illecita minuziosamente annotato su diversi appunti manoscritti.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:24



