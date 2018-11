Sicurezza, giro di vite a Tor Bella Monaca: 11 arresti

Giro di vite dei carabinieri sulla periferia Est di Roma. A Tor Bella Monaca e Tor Vergata i carabinieri della Compagnia di Frascati supportati dall’Aliquota Radiomobile e dalle Stazioni dipendenti, hanno arrestato11 persone, tra cui 5 pusher. Oltre 100 le persone identificate, decine le auto verificate, 7 le contravvenzionielevate.



Per spaccioè stato arrestato un cittadino romeno di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti, notato dai militari mentre occultava della droga in un’aiuola, che è stata recuperata. Al suo interno erano nascoste 14 dosi di cocaina, mentre addosso il pusher nascondeva oltre 200 euro, provento dell’attività illecita.



Nei guai anche un romano di 23 anni, barista, notato mentre vendeva una dose di hashish ad un acquirente che è stato identificato e segnalato. A seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di 23 grammi dello stesso stupefacente, di un coltello, di una noccoliera e di 65 euro in contanti, il tutto posto sotto sequestro. Per lui è scattato anche l’arresto per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.



DROGA TRA I RIFIUTI - Un italiano, di Marino, di 30 anni, nullafacente e con precedenti, che è stato notato mentre occultava all’interno del vano serbatoio di un’autovettura abbandonata 30 dosi di cocaina, per un peso di circa 15 grammi, 1 frammento di ecstasy e 300 euro in contanti. Un romano, di 28 anni, con precedenti, notato in una nota piazza di spaccio mentre occultava tra i rifiuti, presenti all’interno di un garage, di un complesso popolare, un involucro con 33 dosi di cocaina, 5 di eroina, per un totale di 15 grammi. Un romano di 41 anni, nullafacente e con precedenti, notato mentre vendeva una dose di cocaina ad un’acquirente che è riuscito a fuggire. I militari hanno rinvenuto e sequestrato 6 dosi di cocaina e 240 euro, provento della pregressa attività di spaccio.



AI DOMICILIARI - Sempre nel corso dei controlli i Carabinieri di Tor bella Monaca hanno arrestato per evasione, una romana di 41 anni, nullafacente e con precedenti, sorpresa fuori dalla propria abitazione, mentre altre 29 sono quelle che i militari hanno controllato. I militari hanno notificato anche ordini di esecuzione per la carcerazione.

