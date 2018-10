Maxi blitz tra Roma e Latina, sgominata rete di spacciatori: usavano i nomi di "Romanzo criminale"

Diciassette persone sono state arrestate tra Roma e Latina con l'accusa di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Dalle prime luci dell'alba circa 100 carabinieri della Compagnia di Monterotondo, con l'ausilio di unità cinofile e di un elicottero, stanno dando esecuzione ad un'ordinanza della procura della Repubblica.



Per sette persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per dieci gli arresti domiciliari. L'indagine ha consentito di individuare tre gruppi, in contatto tra loro, dediti allo spaccio di stupefacente, in particolare nei comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova.



Come emerso dalle indagini, uno dei tre gruppi criminali, presente a Fonte Nuova e Colleverde di Guidonia Montecelio, si avvaleva di diversi e giovani collaboratori e gestiva la consegna di decine di dosi di stupefacente al giorno tramite un collaudato sistema di smistamento delle «richieste». Venivano usate anche parole in codice e nomi di fantasia o ispirati a personaggi del famoso «Romanzo Criminale», ad esempio «Er Freddo» tra gli arrestati. Le complesse indagini, condotte attraverso le intercettazioni telefoniche e numerosi servizi di pedinamento, hanno consentito nei mesi scorsi di eseguire 22 arresti in flagranza, che si aggiungono ai 17 arrestati oggi. Ulteriori particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 di oggi presso la sede della Procura della Repubblica di Tivoli, via Antonio del Re 24, alla presenza del procuratore, Francesco Menditto.

