Roma, droga, spaccio e reati contro il patrimonio: cinque arresti e tre denunce a Ostia

Cinque arresti e tre denunce: a tanto ammonta l'ultima operazione dei carabinieri condotta a Ostia nelle ultime ore. I provvedimenti hanno riguardato un 47enne, M.C, di Fiumicino, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati inerenti la disciplina sulle armi, è stato condotto nel carcere di Civitavecchia, in quanto dovrà scontare 4 anni di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti. Anche A.M.C., di 28 anni, è stato condotto trasferito nella medesima casa circondariale per aver reiteratamente contravvenuto all'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, provvedimento scaturito per il reato di estorsione.



Non finisce qui, l'elenco si compone anche dell'arresto di un 50enne, M.L., poiché nei giorni scorsi nonostante fosse già sottoposto alla pena degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, era stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione, contravvenendo alla misura. I militari hanno notificato all'uomo un'ordinanza di aggravamento con quella della custodia cautelare in carcere. Le manette sono scattate, poi, ad un cittadino bosniaco, 49enne, E.T., domiciliato presso il campo nomadi di Castel Romano, resosi irreperibile nei giorni scorsi, nei confronti del quale i carabinieri hanno notificato un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Roma, per aver commesso numerosi reati contro il patrimonio. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia, dove dovrà scontare la pena di nove mesi di reclusione.



Nel corso di un mirato servizio antidroga, infine, i carabinieri hanno arrestato un 30enne di Acilia, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti specifici, relativi allo spaccio e alla detenzione di sostanza stupefacente. I militari, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare rinvenendo diversi grammi di cocaina e il materiale necessario per il confenzionamento delel dosi. L'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:02



