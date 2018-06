Roma, spacciava ketamina e cocaina: arrestato

Cinque grammi di cocaina, due bilancini di precisione, 104 bottigliette utilizzate per contenere medicinali con relativi dispositivi contagocce, 56 pasticche di sildamax (generico del Viagra) e, nascosto tra le siepe del giardino dello stabile, dietro alcuni secchi della spazzatura, un flacone contenente ketamina. Ad effettuare il sequestro, in un appartamento in zona Portonaccio, gli agenti del commissariato Esquilino che hanno trovato in casa T.S., romano di 53 anni. L'uomo, colto in flagranza di reato, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti mentre, il proprietario dell'appartamento, un romano di 36 anni, ricoverato in ospedale per delle cure mediche, è stato denunciato per lo stesso reato.

Martedì 19 Giugno 2018



