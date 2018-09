Roma, spacciava yaba, la "droga della pazzia"

Un 31enne del Bangladesh, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Quadraro perché sorpreso in via Labico, pronto a spacciare pasticche di yaba. I militari lo hanno notato mentre si avvicinava a un gruppo di giovani, lo hanno fermato e controllato.



Nelle sue tasche è stato trovato un involucro di cellophane contenente 5 pasticche di yaba, nota anche come la “droga della pazzia” e una dose di marijuana. L’uomo aveva con se anche denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:12



