Roma, tenta di corrompere carabinieri per sfuggire alla multa, arrestato corriere

Ha tentato di corrompere i carabinieri ed è stato arrestato. La vicenda ha visto protagonista un cittadino romeno di 33 anni, sorpreso all'interno di un parcheggio mentre prendeva in consegna dei pacchi da una donna: l'uomo svolgeva infatti l'attività di corriere dalla Romania all'Italia, ma senza regolare licenza.



Quando ha visto i militari in procinto di sanzionarlo, l'uomo, tentando il tutto per tutto, ha offerto ai carabinieri 500 euro per «chiudere un occhio» e «per portare a cena le mogli». Loro, per tutta risposta, lo hanno condotto in caserma, dove l'uomo ha nuovamente tentato di corromperli per «risolvere la questione». Inevitabile per il corriere fuorilegge l'arresto: il denaro è stato sequestrato e il cittadino romeno è stato portato nel carcere di Rebibbia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e in attesa dell'udienza di convalida.

