Roma, centrale della droga in magazzino: arrestato pusher

Aveva realizzato una vera e propria centrale delle droga in un magazzino vicino a casa: un 30enne è stato arrestato dalla polizia del commissariato Casilino. Appostati da diversi giorni sotto l'abitazione dell'uomo, a Frascati, gli agenti hanno notato un continuo andirivieni: l'uomo, dopo aver accolto le persone, le faceva aspettare per andare poi in un vicino magazzino, dal quale tornava a mani «piene». Insospettiti dagli «strani movimenti», i poliziotti hanno deciso di indagare.



Una volta entrati in casa e perquisiti i locali, hanno trovato nell'armadio della camera da letto ben 22.510.00 euro in contanti. Ma la vera «sorpresa» gli agenti l'hanno avuta quando sono entrati nel magazzino di proprietà dell'uomo, poco distante dall'abitazione. Un vero e proprio laboratorio dove hanno trovato e sequestrato 50 grammi di cocaina, 1,2 kg circa di hashish, materiale per il confezionamento della droga, bilancini di precisione, appunti contabili con l'indicazione precisa delle operazioni di compravendita. A completamento del «kit» illegale gli agenti hanno trovato anche una pistola rubata con matricola abrasa. Arrestato, il 30enne è stato associato presso la casa circondariale di Rebibbia.

