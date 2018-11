Roma, aggredisce un negoziante cinese per rapina: peruviano fermato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri i carabinieri della Stazione Roma Trionfale hanno arrestato un 19enne, cittadino peruviano già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione in caserma, con l'accusa di rapina. Poco prima, il giovane, unitamente adaltre due persone, è entrato in un negozio in via dei Monfortani e, al fine di impossessarsi di vari oggetti elettronici. Ha aggredito violentemente con calci e pugni il proprietario, un cittadino cinese. Intervenuti a seguito di richiesta giunta al 112 da parte di alcuni clienti del negozio, i carabinieri hanno bloccato il 19enne, mentre idue complici sono riusciti a fuggire. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, che è stata medicata presso il pronto soccorso dell'ospedale «San Filippo Neri» per un trauma contusivo al volto, guaribile in pochi giorni. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Le indagini proseguono al fine di identificare i complici.