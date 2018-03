Roma, arrestato nonno "orco": 3000 foto di bimbi abusati

di Marco De Risi

Per i condomini dello stabile a San Lorenzo dove abitava era un signore anziano affabile ed educato. Invece si è rivelato un mostro dopo una perquisizione della polizia che gli ha sequestrato in casa più di 3000 foto che ritraggono minori dai 4 anni fino ai 14, abusati. Scatti scaricati da internet e che il pedofilo di 79 anni aveva inserito in un catalogo, numerato e datato. Si tratta di un sequestro di materiale pedo-pornografico con pochi precedenti e proprio per la pericolosità dell'uomo, il magistrato ha stabilito...