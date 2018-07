Arrestata lady pusher alla Stazione Tiburtina con 122 grammi di Shaboo

Ieri pomeriggio, durante un controllo antidroga, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma-Parioli hanno arrestato una cittadina nigeriana, di 47 anni, disoccupata e con precedenti specifici, residente ai Castelli Romani, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata notata aggirarsi con fare sospetto dalla pattuglia di carabinieri in abiti civili, nei pressi della Stazione ferroviaria Tiburtina. Dopo averla seguita nei vari spostamenti, la donna è stata bloccata a ridosso dell'ingresso principale della Stazione. In seguito a perquisizione è stata trovata in possesso di 122 grammi di “ Shaboo ” , contenuti in involucri di cellophane. La droga è stata sequestrata mentre la donna è stata portata in caserma e trattenuta. È a disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

I carabinieri della compagnia Roma centro invece, d opo l'ondata di controlli messa in atto nell'area del Colosseo, hanno proseguito a perlustrare l'area della Movida del centro storico della Capitale, attività che ha portato all'arresto di 2 persone, alla denuncia a piede libero di una persona, al sequestro di 4 flaconi di metadone e 50 pasticche di Rivotril e un tirapugni. Il servizio, a cui hanno partecipato decine di militari dei Comandi Roma piazza Venezia, delle Stazioni Roma Quirinale Roma Aventino e Roma Piazza Farnese, con il supporto dei colleghi dell'8° Reggimento «Lazio», ha permesso di scandagliare a fondo le zone maggiormente frequentate da persone in cerca di divertimento.

Nel corso delle operazioni, due cittadini tunisini di 50 e 51 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due, sono stati scoperti, in Largo di Villa Peretti, mentre cedevano un flacone di metadone ad un acquirente. Una volta bloccati dai carabinieri, i due pusher sono stati trovati in possesso di altri 3 flaconi di metadone, 50 pasticche di Rivotril, la somma di 360 euro in contanti e una ricetta medica palesemente modificata usata per reperire i farmaci. In piazza Campo dè Fiori, i carabinieri hanno controllato invece un 54enne di Tivoli, notato per l'atteggiamento sospetto e trovato in possesso di un tirapugni. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà, per possesso di oggetti atti ad offendere.

Ancora, nel rione Monti, un cittadino filippino di 44 anni, è stato multato perché sorpreso a consumare bevande alcoliche in bottiglia di vetro, oltre l'orario consentito dall'ordinanza anti-alcol emessa dal Sindaco. Mentre il titolare di un fast-food è stato sanzionato per la mancata esposizione delle prescrizioni, plurilingue, inerenti gli orari e le modalità, del consumo delle sostanze alcoliche. I due arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.



Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:22



