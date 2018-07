Roma, doppio arcobaleno dopo il temporale

di Francesco Toiati

Un doppio arcobaleno seguito da un violento temporale. Per i romani non ancora partiti per le vacanze, questa è stata la sorpresa del lunedi mattina: strade allagate, buche invisibili e l'immancabile traffico come conseguenza del maltempo. Ma in attesa della Luna rossa di venerdi, sono stati in molti stamani a rimanere incantati, nonostante i disagi, dal doppio coloratissimo arcobaleno delle 7 e 30 del mattino.

