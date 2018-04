Paura al Prenestino, ladri prendono in ostaggio una donna in casa: picchiata e rapinata

di Marco De Risi

Rapina choc in un’abitazione alla periferia del Prenestino. Una donna di 65 anni è stata sequestrata da tre stranieri che l’hanno picchiata ed immobilizzata il tempo necessario per mettere casa a soqquadro. Il "raid” è avvenuto la scorsa notte in un’abitazione di via Castel Giudice: tre uomini hanno forzato la serratura della porta d’ingresso e hanno fatto irruzione nell’appartamento.



Il gruppo molto probabilmente sapeva che avrebbe trovato la donna sola ed indifesa: una vittima perfetta per i criminali. La signora è stata malmenata e poi costretta a stare seduta su un divano. I banditi hanno rubato qualche oggetto d’oro e anche del contante. Appena i tre sono fuggiti la donna si è rivolta alla polizia: alcune volanti si sono recate sul posto insieme al personale di un’ambulanza. La vittima è apparsa sotto choc e presentava lividi ed ecchimosi sul corpo. Per questo è stata trasportata al policlinico Tor Vergata dove è stata ricoverata per alcuni accertamenti. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi. Intanto è caccia alla ”gang” che ha preso in ostaggio la donna. I ricercati sarebbero cittadini dell’Est. Le forze dell’ordine sono impegnate a individuarli il più presto possibile convinte che potrebbero colpire ancora.

Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:01



