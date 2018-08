Roma, spacciano dal cancello del sito archeologico: presi con l'app

Spacciavano dal cancello del sito archologico sullìAppina Antica: due arresti. Grazie alle segnalazioni arrivate dall'app YouPol, due quarantenni sono stati arrestati dalla Polizia. Si tratta di un'applicazione per smartphone, dedicata agli adolescenti, per segnalare spaccio o soprusi. Sono stati più di uno i messaggi, pervenuti alla sala operativa della Questura, che parlavano di movimenti sospetti ai confini di un'area archeologica dell'Appia Antica e le indagini sono state affidate agli investigatori del commissariato Celio, diretto da Stefania D'Andrea.



I poliziotti, da una posizione defilata, hanno visto varie persone che andavano e venivano in una strada da cui si accede all'area, accesso che, nelle ore notturne, è chiuso da un cancello. Il sistema di spaccio è stato presto svelato: dall'altra parte del cancello c'erano un uomo e una donna, entrambi di origine africana, di 48 e 45 anni, che vendevano eroina, cocaina e hashish. I due, sorpresi all'interno del parco, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e messi a disposizione della magistratura.



«YouPol - si legge in una nota della Questura - l'app che permette di interagire con la Polizia di Stato, consentendo di inviare segnalazioni, in modalità anche anonima, a chiunque abbia assistito o sia venuto a conoscenza di episodi di bullismo o spaccio, risulta scaricata da più di 118.000 utenti e sta raggiungendo lo scopo di coinvolgere e responsabilizzare i giovani al miglioramento della vivibilità del loro territorio».

