Roma, appartamento in fiamme all'Ostiense: famiglia intossicata dal fumo

Paura e fiamme per una famiglia dell'Ostiense. Un incendio questa mattina ha distrutto un appartamento al secondo piano del palazzo in Via Temistocle Calzecchi Onesti, all'Ostiense. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia.



La famiglia che si trovava all'interno, due adulti e due ragazzi, è stata fatta uscire dalla finestra con una scala lunga oltre dieci metri. Lo stabile è stato fatto evacuare mentre l'appartamento al momento non è agibile. A scopo precauzionale, la famiglia è stata trasportata all'ospedale per intossicazione, insieme a cinque poliziotti, intervenuti per primi per l'incendio mentre stavano andando alla parata militare del 2 Giugno.

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:50



