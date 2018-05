Roma, venti liste e 9 candidati sindaco ad Anzio

di Ivo Iannozzi

Sono nove i candidati a sindaco e venti liste in campo ad Anzio. L’amministrazione uscente di centrodestra si ritrova sulla candidatura di Candido De Angelis - già sindaco dal 1999 al 2008 - sostenuto da sette liste. Se la dovrà vedere con Rita Pollastrini del Movimento 5 Stelle: alle ultime elezioni sia alla Camera che alla Regione ad Anzio i pentastellati sono risultati nettamente partito di maggioranza relativa. Roberta Cafà, area centrodestra, ex assessore uscita da Forza Italia, potrà contare sul sostegno di quattro liste.



Spaccato il centrosinistra: il Pd e un’altra civica sostengono il giornalista Giovanni del Giaccio; Alternativa Anzio (lista nel quale sono confluiti Sinistra Italia e LeU) sostiene invece il ricercatore universitario Luca Brignone, mentre Rifondazione va da sola con il professore di filosofia Umberto Spallotta. Gli altri candidati sono l’imprenditore Roberto Palomba sostenuto da due liste una delle quali è Italia Madre il movimento fondato dall’ex presidente della Camera Irene Pivetti. Quindi Manuela D’Alterio per Casapund e Raffele Madonna sostenuta da una lista civica.

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:55



