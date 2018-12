Anzio, sola e denutrita: salvata anziana che viveva in casa con due galline

Sola, denutrita, un'anziana viveva tra la sporcizia ad Anzio. Salvata dalla dalla polizia locale . E’ stata trovata nella sua casa, ormai diroccata, una anziana donna in completo stato di abbandono, viveva sola in una abitazione di Lavinio Stazione. L’intervento della municipale e dai medici dell’Asl Rm 6, è stato sollecitato da alcuni cittadini abitanti nello stesso stabile a causa del cattivo odore che proveniva dall’abitazione dove viveva la donna.



Gli agenti, diretti dal comandante Segio Ierace, hanno trovato una donna di 75 anni che viveva tra calcinacci, rami e cumuli di oggetti e rifiuti sparsi nell’abitazione e nel cortile adiacente. Il diverso materiale di risulta rinvenuto era frutto di una demolizione interna eseguita dall’anziana che allevava in casa anche due galline. Gli animali potevano liberamente entrare e uscire da casa. I muri erano pericolanti e la casa senza infissi e vetri: la donna viveva al freddo ed era affamata. Immediatamente visitata dal medico, è stata trovata in uno stato di salute precario. E' stat richiesto l'intervento del 118 e dei servizi sociali del comune di Anzio. L’anziana è stata ricoverata presso una struttura idonea per le sue condizioni.