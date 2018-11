Roma, arrestati quattro pusher all'Esquilino

Droga all'Esquilino, arrestati quattro pusher. Nel corso di controlli antidroga, iniziati ieri pomeriggio e durati fino a notte inoltrata, i carabinieri della compagnia piazza Dante hanno arrestato 4 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di alcune verifiche lungo le aree adiacenti alla stazione Termini, luogo di ritrovo di cittadini stranieri, i militari hanno sorpreso un 19enne della Nigeria e un 27enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, in via Gioberti angolo via Giovanni Giolitti, cedere alcune dosi di marijuana ad un 33enne del Bangladesh. I carabinieri sono intervenuti bloccando i pusher e identificando l'acquirente, poi segnalato all'ufficio territoriale del Governo, quale assuntore. A seguito di perquisizione, i due arrestati sono stati trovati in possesso di ulteriori dosi della stessa sostanza stupefacente e di denaro contante, ritenuti provento dello spaccio.

Poco più tardi, in via Manfredo Fanti, un 20enne del Gambia è stato notato dai carabinieri del Nucleo Operativo, effettuare uno «scambio» con due giovani acquirenti. I militari hanno arrestato il 20enne pusher, che aveva appena intascato la somma di 20 euro, e identificato i due assuntori trovati in possesso di dosi di marijuana e hashish. In via Turati, un egiziano di 20 anni ha cercato di vendere dosi di hashish a due carabinieri della stazione pazza Dante, liberi dal servizio e in abiti civili. Il pusher «sprovveduto» è stato arrestato e accompagnato in caserma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA