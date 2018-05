Angelo Mai sgomberato, sigilli dei vigili al centro occupato

Sgomberato stamani il centro culturale Angelo Mai, come quest'ultima in viale delle Terme di Caracalla. Dopo il tam tam sui social sono arrivati all'esterno diverse decine di militanti dei centri sociali.



«Stamattina siamo arrivati per aprire un laboratorio teatrale e invece abbiamo trovato dentro la polizia municipale e un funzionario dell'assessorato al Patrimonio che mettevano i sigilli in base a un provvedimento del 23 settembre 2016 a cui avevamo fatto ricorso. Il Comune chiedeva allora la riacquisizione dell'immobile ma nella delibera c'era un errore e avevamo fatto ricorso. Da qui non ce ne andiamo». A parlare è Silvia, una delle attiviste del centro culturale Angelo Mai, la cui vicenda da anni è travagliata, fatta di occupazioni, sgomberi e assegnazioni.



«L'Angelo Mai ha da poco anche vinto un premio di eccellenza, il Franco Quadri - dice Silvia - ora ospitiamo laboratori, residenze artistiche, serate di teatro e musica. Dopo i ricorsi legali che abbiamo presentato, la partecipazione cittadina ai nostri eventi e alle nostre battaglie, i premi vinti, questo sgombero non ha senso. È l'ennesimo spazio a Roma che si vuole vedere morto, l'ennesimo colpo alla cultura».



L'attivista ripercorre le tappe della storia dell'Angelo Mai: «Siamo nati nel 2004 con un'occupazione come centro culturale. Nel 2006 siamo stati sgomberati dall'allora giunta Veltroni. Ci è stato poi assegnato questo posto ma non è mai stato definito il canone affitto che andava pagato e quindi questa non è mai diventata una concessione, nonostante lo avessimo chiesto ripetutamente».





Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:58



