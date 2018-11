Tangenti Anas, 4 anni alla Dama Nera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha patteggiato una pena a 4 anni e 4 mesi oltre alla confisca di beni per 470mila euro la cosiddetta Dama Nera, Antonella Accroglianò, l'ex capo del coordinamento Tecnico Amministrativo di Anas imputata nel maxi-processo per un giro di corruzione interno all'ente emerso nel 2015. A patteggiare, anche altri sei imputati, tra cui gli ex dirigenti Anas Antonino Ferrante (3 anni e 3 mesi), Giovanni Parlato (3 anni e 4 mesi) e Oreste De Grossi (3 anni e 4 mesi). A decidere così, ieri mattina, il gup del tribunale di Roma, Ezio Damizia, che ha invece assolto l'ex sottosegretario alle Infrastrutture del governo Prodi ed ex presidente della Regione Calabria, Luigi Giuseppe Meduri, che aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Il giudice ha disposto inoltre una ventina di rinvii a giudizio, tra cui alcune società e il processo è stato fissato per il 6 marzo 2019. La Dama Nera aveva già consegnato 180mila euro ad Anas che dal canto suo, assistita dall'avvocato Luigi Fischetti, aveva ritirato la costituzione di parte civile nei confronti dell'ex funzionaria. L'inchiesta aveva portato ai primi 10 arresti nel 2015, facendo emergere un giro di tangenti per l'aggiudicazione di appalti, l'accorciamento dei tempi di pagamento da parte di Anas e lo sblocco dei contenziosi penali con le società inadempienti.LE INTERCETTAZIONI«Non c'è un imprenditore che non abbia pagato per avere l'aggiudicazione di una gara», ha raccontato l'amministratrice a verbale, subito dopo l'arresto. Nelle intercettazioni agli atti dell'inchiesta, il ruolo della potente capo del coordinamento Tecnico Amministrativo Anas è evidente. Nelle conversazioni intercettate non usava mezzi termini per indicare i suoi obiettivi e il modo per raggiungerli: «Speriamo di tenerci forte come abbiamo fatto fino ad adesso e di fare tutti un saltino in avanti per poterci aiutare, perché quello è poi lo scopo, capito? Io sono stata abituata in questo modo, chi cresce si porta gli altri dietro. Questa è la scuola». Le tangenti, nel linguaggio dei pubblici ufficiali Anas corrotti, erano indicate come topolini, libri, ciliege o i medicinali antinfiammatori. «Abusando dei propri poteri - scriveva il gip al momento dell'arresto- con una gestione assolutamente privatistica del procedimento amministrativo, sono riusciti ad ottenere utilità e provviste corruttive dagli imprenditori». Tre le contestazioni di cui si è discusso al momento del patteggiamento e del rinvio a giudizio, a vario titolo: l'esproprio dei terreni dei fratelli Giuseppe e Saverio Ferragni che, secondo l'accusa, avrebbero pagato 50mila euro per aumentare il valore di un terreno. L'operazione che portava a cedere a un'azienda di Sondrio, senza gara, un appalto per la realizzazione della variante Morbegno (valore di 145 milioni). Infine i lavori per la costruzione della strada statale dello Stelvio, nel tratto vicino a Sondrio, una commessa da 150 milioni, commissionata al gruppo di Giuliano Vidoni.