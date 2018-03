Roma, all'Anagrafe scioperano i dipendenti-cassieri: «Troppo stress»

di Lorenzo De Cicco

L'ammissione è in fondo a una paginetta di comunicato che annuncia uno sciopero in tutti gli sportelli dell'anagrafe di Roma per venerdì prossimo, il 16 marzo. «Così siamo allo sbaraglio scrivono le barricadere sigle di base siamo senza formazione, i conti non tornano». I conti non tornano, negli uffici del Comune? In che senso? I travet capitolini, spiega uno dei sindacati che ha convocato la serrata, non sono pronti per fare i cassieri agli sportelli, come vorrebbe il Campidoglio di Virginia Raggi....