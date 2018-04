Roma, fantasmi all'anagrafe: da Bingwang a Mohammed, in fuga senza lasciare traccia

di Andrea Bulleri e Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Bingwang? Anche se l'avessi conosciuto non credo che mi ricorderei il nome...». Il titolare del bar senza insegna di via Pagani non perde troppo tempo a pensarci: «Di orientali qui ne passano tanti, vanno e vengono». Di lui nessuno si ricorda, in questo agglomerato di palazzine a mattoni rossi sulla Prenestina, appena fuori dal Raccordo. Eppure è qui, secondo l'anagrafe di Roma, che Bingwang ha vissuto almeno fino al primo marzo 2017, data in cui per gli uffici capitolini è diventato ufficialmente...