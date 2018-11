Roma, un ambulatorio per i poveri da lunedì in piazza San Pietro

La prossima settimana, da lunedì 12 a domenica 18 novembre, sarà attivo a piazza San Pietro un presidio sanitario a disposizione delle persone in difficoltà economiche. L'iniziativa si colloca nell'ambito della Giornata Mondiale dei Poveri che si celebrerà il 18 novembre con la messa del Papa, il pranzo in Vaticano e iniziative in tutte le diocesi. L'ambulatorio in piazza San Pietro sarà aperto dalle 8.00 alle 13.00 per le analisi cliniche e dalle 10.00 alle 22.00 per le visite mediche specialistiche di: Medicina generale, Cardiologia, Infettivologia, Dermatologia, Reumatologia, Oculistica, Ginecologia, Podologia. Le attività del presidio sanitario saranno gratuite e rivolte a tutte le persone senza fissa dimora e indigenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA