Roma, ambulante molesta turisti a Trevi e aggredisce vigile

Venditore abusivo molesta i passanti e palpeggia le turiste vicino Fontana di Trevi. Due agenti della polizia locale, in servizio nella zona per i controlli serali legati alla movida e alla tutela delle piazze,ieri sera intorno alle 23,45 sono stati chiamati in soccorso da alcuni turisti impauriti perché erano stati aggrediti dall'ambulante.

Il senegalese di 22 anni che vendeva braccialetti e collane è stato individuato dai caschi bianchi del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) in Via dell'Umiltà. L'agente gli ha chiesto i documenti, ma l'uomo è fuggito. Ne è nato così un inseguimento fino a Piazza del Collegio Romano, dove il venditore si è sbarazzato della merce in vendita, lanciandola alla rinfusa e si è nascosto sotto un veicolo in sosta.

Una volta acciuffato, l'uomo si è scagliato contro l'agente colpendolo con pugni, calci, morsi e graffi. Portato nella sede del gruppo di via Macedonia, il venditore, senza fissa dimora e documenti, alternava momenti di violenza a stati catatonici e tentava di farsi del male da solo. É stato così portato all'ospedale San Giovanni dove gli è stato riscontrato un tasso alcolico pari ad 1.98. Nei suoi confronti, è scattato l'arresto per i reati di resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Al processo per direttissima, questa mattina, oltre alla convalida d'arresto è, stata inflitta una condanna a sei mesi di reclusione.

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA