Ama, arriva la nuova tegola: «Gli stipendi sono a rischio»

Allarme rosso in Ama, a rischio il pagamento degli stipendi. Il bilancio 2017, varato dal Cda ad aprile, ancora non è stato approvato dall'assemblea dei soci, cioè da Roma Capitale....

Viene ricoverata al Sant'Eugenio per una colica renale, ma muore in ospedale per una caduta. Lasciata in barella per almeno 15 ore con le fitte addominali che non le lasciavano tregua, e...