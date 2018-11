Roma, Ama: lo spettro del fallimento, il bilancio slitta ancora

Ieri nel palazzo di via Calderon de la Barca la tensione era palpabile. Qualcuno faceva battute amare sullo stipendio che a fine novembre chissà se arriverà. Anche i più ottimisti cominciano ad essere spaventati. Campidoglio e azienda ormai si parlano solo via mail. Ama corre veloce verso il fallimento o, quanto meno, lo stop di tutte le attività, un po’ come quelle compagnie aeree che lasciano tutti gli aerei e i passeggeri a terra perché non possono pagare il carburante. Ecco, proprio chi garantisce ogni giorno il gasolio per fare partire i mezzi potrebbe essere il primo a bloccare le forniture se il 15 novembre le banche chiuderanno definitivamente le linee di credito. Spiega un esponente del Movimento 5 Stelle: «Hanno reso gigantesco un problema che poteva essere affrontato per tempo, non si rendono conto di ciò che potrebbe succedere, siamo arrivati a un punto tale che anche chiedere il concordato sarebbe complicato».

Dal Campidoglio nella serata di ieri trapelava: siamo vicini ad una soluzione. Ma per la verità questa frase viene diffusa, senza esito positivo, ormai da due mesi. C’è chi dice che si sta aspettando di conoscere il futuro della giunta, sulla base della sentenza del processo a Virginia Raggi, fissata per il 10 novembre. Ieri c’è stato l’ennesimo passo verso il baratro, con un cammino che procede spedito da aprile, quando il consiglio di amministrazione dell’Ama ha varato il bilancio 2017 con un utile di mezzo milione di euro. Da allora, per dieci volte, il socio proprietario - Roma Capitale - non si è presentato alle assemblee per l’approvazione del bilancio.

FLOP

E anche ieri, dopo un inutile confronto notturno che verteva sempre sul famoso credito di 18 milioni di euro vantato da Ama nei confronti di Roma Capitale per la gestione dei cimiteri, il direttore generale del Comune, Franco Giampaoletti, ha inviato una lettera in cui chiede il rinvio dell’assemblea. Lorenzo Bagnacani, presidente Ama, che pure è stato scelto dall’attuale maggioranza, ha risposto con una lettera in cui spiega che l’assemblea è chiusa. Sarà necessaria una riconvocazione, si chiede al Campidoglio di indicare una data. Tutto questo avviene dopo che con varie lettere Bagnacani ha descritto uno scenario catastrofico: le banche garantiscono linee di credito solo se c’è un bilancio approvato e in attivo, il 15 novembre chiudono i rubinetti e potrebbero chiedere ad Ama di restituire i prestiti, circa 200 milioni di euro, cosa che comporterebbe il fallimento. Ama questo mese ha pagato gli stipendi trattenendo la rata della Tari, ma a fine novembre non si potrà più fare. Le banche, oltre al bilancio approvato, chiedono anche una lettera di pegno del Comune che riconosca il credito dei 18 milioni di euro. Bagnacani e Lemmetti (assessore al Bilancio) ormai non si parlano più. Lo scontro tra i vertici di Ama e quelli di Roma Capitale è arrivato al punto di non ritorno: se Bagnacani e il Cda, che hanno dalla loro parte anche una consulenza commissionata a un esperto, modificassero il bilancio rischierebbero conseguenze di fronte alla Corte dei conti; allo stesso tempo negli uffici di Roma Capitale nessuno vuole prendersi la responsabilità di riconoscere quei 18 milioni di euro di crediti. Raccontano che qualche giorno fa Beppe Grillo abbia telefonato in Campidoglio chiedendo di sbloccare la situazione (non ci sono conferme), qualcuno avrebbe rimproverato all’assessore Pinuccia Montanari (sostenuta da Grillo e concittadina di Bagnacani) di avere chiesto l’aiutino. Al di là dei retroscena indimostrabile, Bagnacani non ha alcuna intenzione di dimettersi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA