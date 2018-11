Ecco le cinque giornate da incubo: raccolta lenta e poi lo sciopero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per ridurre al minimo i disagi, Ama conta anche nella collaborazione di tutti i cittadini». Nel comunicato inviato l’altro giorno dall’azienda per annunciare lo sciopero di lunedì non lo si dice apertamente, ma il significato è lampante: cari romani, lunedì tenete i rifiuti in casa, se potete. Quando si ferma Ama? Spiega l’azienda: «L’agitazione sindacale inizierà con il primo turno mattutino di lunedì 5, per concludersi intorno alle ore 04.30 della mattina del giorno successivo, martedì 6 novembre». Dal Campidoglio ieri sera garantivano che ci sarà una soluzione last minute che eviterà lo sciopero, i sindacati invece sostengono che dopo tante promesse non mantenute il tempo è scaduto.IL PICCOMartedì scorso a Roma sono state raccolte 3.556 tonnellate di rifiuti indifferenziati, un quantitativo tra i più alti dell’anno. Certo, quel dato è così elevato anche perché il giorno prima, a causa del maltempo, molti rifiuti sono rimasti per strada, ma è innegabile che siamo in un periodo dell’anno in cui la produzione è alle stelle. I cinque giorni che ci aspettano, con lo sciopero di lunedì, metteranno in ginocchio la città. Chi ha pronta la risposta «ma già oggi i rifiuti sono per strada», sappia che da lunedì sarà molto peggio e che ci vorranno molti giorni per recuperare. Questo sciopero, originato dal mancato sblocco del turnover a causa della mancata approvazione del bilancio, avrà un effetto dirompente. Oggi è Ognissanti: è vero che ieri Ama ha diffuso un comunicato in cui garantisce che ci sarà il 30 per cento dei dipendenti al lavoro, ma quell’aumento è rispetto a un normale giorno festivo, non rispetto a un giorno feriale. Inoltre, anche gli impianti che in altre regioni ricevono la spazzatura romana avranno un rallentamento. Sintesi: già oggi c’è il primo stop. Segue il fine settimana, con sabato e domenica che porterà a un’ulteriore frenata della raccolta. Solitamente, Ama recupera il lunedì, quando i mezzi corrono a ripulire le zone in difficoltà, le aree in cui i rifiuti sono ancora sui marciapiedi. Il problema è che lunedì ci sarà lo sciopero di 24 ore, dunque la situazione si aggraverà. Quando tempo servirà per recuperare? Almeno una settimana, tenendo conto che l’azienda già è in affanno per i problemi finanziari e perché la percentuale dei mezzi fermi per lacune della manutenzione è sempre vicina al 40-50 per cento.Ma i sindacati non potrebbero rinunciare a questa giornata di sciopero che va a colpire un’azienda già alle corde? Marino Masucci, Natale Di Cola e Massimo Cicco, rispettivamente leader di Fit-Cisl, Fp-Cgil e Fiadel hanno spiegato: «Pur consapevoli del disagio che lo sciopero dei lavoratori di Ama potrebbe provocare la posta in gioco è ben più alta: senza un intervento responsabile da parte della politica, la Capitale dovrà fare i conti con il collasso del più grande operatore in Italia nella gestione integrata dei servizi ambientali, e quasi ottomila famiglie vivranno nell’incertezza e nella preoccupazione. I tempi sono stretti, chiediamo per l’ennesima volta risposte urgenti». Ci sono speranze che lo sciopero venga revocato? L’unica possibilità è che l’emergenza maltempo annunciate per le prossime ore convinca i sindacati a non paralizzare la raccolta dei rifiuti. Ma qualcuno, da Roma Capitale, dovrebbe parlarci, con i sindacati.