Ama, maxi da gara da 188 milioni di euro: «Così mettiamo in sicurezza Roma»

Ama ha messo in piedi una maxi gara da circa 188 milioni di euro per mettere in sicurezza la città di Roma e individuare «soggetti che possano sopperire alla carenza» impiantistica aziendale. Lo ha annunciato il direttore operativo dell' Ama Massimo Bagatti nel corso della commissione ambiente.



Obiettivo è «consentire di allocare questi materiali a seconda delle nostre necessità. Nella fase transitoria dovremo trovare soluzioni che la legge ci consente anche fuori dalla Regione Lazio: nel caso dei rifiuti indifferenziati, attraverso accordi interregionali, nel caso di scarti e rifiuti speciali con trattativa nelle more della gara», ha spiegato. Dopo un'analoga gara andata deserta, il direttore operativo ha affermato: «Confidiamo che questa sia più appetibile» in quanto riguarda «tutto ciò che non possiamo trattare noi». Alla domanda se nella gara rientreranno anche i quantitativi di rifiuti ora trattati nei Tmb del Colari ha risposto: «Sì, tutto».

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:01



