Ama, l'ordine del dg: «Bonus anti-assenteisti»

Non restate chiusi negli uffici, uscite a controllare la raccolta dei rifiuti e i problemi sulle strade. L'ordine di servizio, inedito, è stato firmato dal direttore esecutivo dell'Ama, Massimo Bagatti, e inviato a tutti i capizona, vale a dire i responsabili delle varie postazioni dell'azienda: «Dovete verificare che gli operativi non restino troppo a lungo nelle sedi». In parallelo, nel tentativo di aumentare la produttività alla luce delle difficoltà di quest'anno, ieri Ama e sindacati hanno...