«Alloggio lo diamo a chi offre di più, chi non ha soldi per restare vada»

Finti contratti di lavoro come badanti, nullaosta falsi, timbri di uffici pubblici taroccati. «C’avemo in mano ‘a graduatoria, ce l’ho in mano io!», si vantava al telefono il dipendente comunale finito ai domiciliari. Sono le intercettazioni a raccontare come l’assegnazione degli alloggi popolari, a Roma, venisse fatta a suon di mazzette: «Ecco, io sto aspettà quello che offre de più», dice uno dei dipendenti Ater finiti sotto inchiesta. Per aggirare la burocrazia e scalare le liste...