Roma, allerta rifiuti: il Lazio non ce la fa: «Costretti a portarli fuori regione»

di Mauro Evangelisti

Quasi 200 milioni di euro per liberarsi di 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti in due anni. Roma torna a pagare un conto salato per evitare di essere seppellita dalla spazzatura. E al di là dei proclami sulla differenziata e i sacchetti intelligenti, Ama lo fa alla vecchia maniera, con un maxi bando in cui si cercano a Roma, nel Lazio ma anche nel resto d'Italia impianti di trattamento, discariche e inceneritori disponibili a prendersi i rifiuti che la Capitale non riesce a smaltire. Con un'incognita: quei 200 milioni di euro...