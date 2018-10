Roma, allarme sicurezza a Tiburtina: riunione in Prefettura

Allarme sicurezza nell'area della stazione Tiburtina. Questo uno degli argomenti al centro di una riunione che si è tenuta questo pomeriggio in Prefettura di Roma. Dopo la recente denuncia da parte di una donna di uno stupro che si sarebbe verificato all'interno della tendopoli per migranti, l'incontro è servito per fare il punto della situazione. «Non è stato ancora deciso nulla, c'è un comitato il 24 ottobre. Il prefetto ci ha chiesto il quadro della situazione e noi lo abbiamo dato. Li abbiamo anche un nostro info-point», ha spiegato il delegato alla sicurezza della sindaca di Roma Marco Cardilli. © RIPRODUZIONE RISERVATA