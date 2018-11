Roma, ancora allagamenti per il maltempo

Ancora disagi a causa del maltempo e della pioggia nella Capitale. Luce Verde Roma segnala un allagamento in via di Brava, altezza via Filippo Grispigni, con traffico rallentato ca causa di una copiosa fuoriuscita di acque chiare dalla carreggiata. Allagamento anche sulla Laurentina, altezza piazzale Giulio Douhet con traffico rallentato in direzione via Cristoforo Colombo. Allagato anche il sottopasso della Tiburtina, altezza stazione Tiburtina, dove è stato istituito divieto di transito. Sempre Luce Verde segnala che sulla ferrovia FL4 Roma-Frascati, la circolazione dei treni è sospesa fra Ciampino e Frascati per danni dovuti al maltempo. Attivati, da Trenitalia, servizi sostitutivi con autobus fra Ciampino e Frascati mentre prosegue l'intervento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana per ripristinare la normale © RIPRODUZIONE RISERVATA