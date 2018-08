Fiumicino, via alla "Spaghettongola": in 10 giorni finiranno in padella 50 quintali tra vongole e cozze

di Umberto Serenelli

“Spaghettongola” dai grandi numeri quella che inizia domani e si concluderà al 12 agosto a Fiumicino. E’ tutto pronto per il decimo appuntamento con il tradizionale fumante piatto di spaghetti con le vongole lupino, proposto dall’associazione “Il faro all’orizzonte” nella tradizionale location del parco pubblico Tommaso Forti. In padella finiranno circa 50 quitali tra vongole e cozze, fritti invece circa 20 quintali di calamari. Visto il successo delle precedenti edizioni, l’organizzazione ha stimato la distribuzione di 20 quintali di pasta da abbinare ovviamente con il prelibato mollusco. Non solo spaghetti anche un ricco menù, dietro contributo, con un soutè di cozze, una bella insalata di mare, bruschette, patatine fritte, acqua o un bicchiere di vino per affogare gli spaghetti al dente conditi con i lupini catturati dalla locale flotta di turbosoffianti nelle acque di mare antistanti il litorale di Fiumicino.



INCASSO DELL’EVENTO DEVOLUTO IN BENEFICIENZA

«Come ogni anno – precisa Stefano Conforzi, presidente dell’associazione “Il faro all’orizzonte” – l’incasso della Spaghettongola verrà devoluto in beneficienza. Negli anni precedenti abbiamo acquistato defibrillatori donati poi alle scuole ai centri sportivi. Non solo. Abbiamo anche proceduto all’acquisto di giostre per ragazzi disabili. Il nostro impegno nel sociale è arrivato a devolvere fondi ad associazioni benefiche e per l’acquisto di materiale alle località di Amatrice e Accumuli colpite dal terremoto». Nel villaggio allestito all’interno del parco pubblico lungo via Lorenzo Bezzi, oltre a gustare il classico prodotto del mar Tirreno, sarà possibile assistere a intrattenimenti musicali e cabaret con i fiocchi. I molti stand faranno da cornice all’evento. Verrà anche allestito un “baby parking” per i più piccoli. Tra le novità di questa edizione un fornitissimo bar con birre speciali, gelati artigianali e sorbetti di ogni tipo. La regina della Spaghettongola sarà ovviamente la vongola lupino che non ha bisogno di presentazioni ma rappresenta un prodotto molto gettonato che l’associazione intende valorizzare per il suo apprezzato sapore.



SPETTACOLO MUSICALE CON FIORDALISO

Ricco il cartellone dei programmi musicale e di cabaret che si abbina alla buona cucina e al divertimento. Dagli spettacoli serali spicca la presenza della “star” Fiordaliso che salirà sul palco il 6 agosto. Tra gli ospiti: Luca Vicari che proporrà ai presenti il repertorio del mitico Lucio Battisti. Ci sarà poi Gianfranco Phino con il suo irresistibile show tutto da ridere, Antonella Costa che coniugherà cabaret e musica, I soliti ignoti con uno show musicale da far rimanere senza fiato, la piccola orchestra di musica popolare con la sua pizzica. La grossa novità di quest’anno sarà il “Festival della Spaghettongola”, dove si esibiranno giovani promesse della musica italiana.



Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:26



