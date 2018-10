Roma, albero di 10 metri cade a San Giovanni, i residenti: «Aspettano il morto?»

Ultimo aggiornamento: 22:58

Il vento legato al, che ha flagellato la Capitale in tutta la giornata di oggi, ha provocato ladi numerosi alberi. Non solo in diverse parti del centro di Roma (da Prati a Flaminio fino al Colosseo) ma anche nel quartiere, in, a pochi metri dalla fermata autobus del 628, dove ha ceduto un intero tronco, tra lo spavento e la rabbia dei residenti.LEGGI ANCHE: ----->Un albero di quasi dieci metri che, intorno alle 19 di sera, ha travolto lo spazio limitrofo al marciapiede, danneggiando anche le automobili parcheggiate intorno. Il caso è stato sollevato su Facebook dalla pagina “Riprendiamoci Roma” che ha caricato la foto dell’albero sulla propria bacheca, scatenando l’ira degli utenti. Le condivisioni sono già diverse decine e la rabbia dei cittadini si scatena tra i commenti.«Ma tutti sti soldi, se mai sti poveri cittadini li vedranno, chi li paga?» scrive un utente commentando la foto. «Gli alberi vanno potati costantemente altrimenti si ammalano e basta un pò di vento per provocare danni anche gravi. Siamo stanchi», risponde Franco M. condividendo le immagini della Fiat 500 grigia colpita interamente sulla fiancata destra. «Ma cosa aspettano a fare maggiori controlli, vogliono il morto?» aggiunge un altro residente. Non potevano mancare commenti ironici: «Testimoni hanno visto un russo che ci saltava sopra» scrive Raffaele M., tra i più apprezzati sotto il post.Da questa mattina sono già 150 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco: alle cadute di tegole dai tetti, agli alberi spezzati ed ai rami pericolanti, si aggiungono anche le macchine distrutte.