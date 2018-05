Roma, grande pino cade a Castel S. Angelo: paura nei giardini

Il vento legato al maltempo che ha interessato stamattina la Capitale ha provocato la caduta di diversi alberi. Non solo sulla via Nomentana (il traffico è stato rallentato tra la via Palombarese e via Dante da Maiano in direzione di Roma), ma anche a Castel Sant’Angelo, dove ha ceduto il tronco di un pino secolare, lungo il viale dove si trova la statua dell’Imperatore Adriano, tra lo spavento e la rabbia dei residenti.

Un pino di quasi dieci metri che, intorno alle 8.30, ha travolto lo spazio limitrofo all’area giardini, comportando il repentino intervento della polizia di Roma Capitale che ha transennato la zona definendola in stato di pericolo. La denuncia è partita su Facebook dall'assessore all'Ambiente del I Municipio, Anna Vincenzoni, che ha caricato la foto dell’albero caduto sulla sua pagina personale.

La paura è stata tanta, durante la caduta, a pochi metri, stavano lavorando delle persone, si è evitata una tragedia

dice Elena, una residente, solita portare il cane ogni mattina in quell’area. La foto è ormai virale é i commenti non risparmiano nessuno. Tra lo sdegno e la rabbia non potevano mancare quelli più ironici:

È colpa delle talpe invidiose perché non sono state chiamate in causa” scrive Adele su Facebook. (Jacopo G. Belviso)

