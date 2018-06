Un albero è caduto, intorno a mezzanotte, in via Taranto. Nel crollo due auto sono state danneggiate: una Fiat Panda e una Ford Fiesta. Sul posto, per gli interventi del caso, i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale.

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:44



