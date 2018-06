Roma, albero cade su due auto in via Taranto: residenti svegliati dal boato

PLAY FOTO Roma, albero cade su due auto in via Taranto

Un grossoin, appena fuori dal centro di, schiacciando due auto parcheggiate. Il cedimento, probabilmente dovuto al fatto che la pianta era malata, è avvenuto intorno a mezzanotte all'altezza del civico 93 e per fortuna non ha causato feriti. Via Taranto, di solito piuttosto trafficata e attraversata da molti pedoni, a quell'ora era semideserta. Tanta la paura tra i residenti, svegliati dal boato. L'albero ha invaso la carreggiata e la strada è stata temporaneamente chiusa.