Roma, paura ai Parioli: albero cade e centra un'auto

Il sindaco Raggi. «Abbiamo un patrimonio arboreo estremamente ricco, circa 80 mila alberi che si affacciano sulle pubbliche vie. Il dato ineliminabile è che molti dei nostri alberi sono molto anziani, a fine vita, soprattutto i pini che hanno le radici affioranti. Ci troviamo ad avere arterie fondamentali in città come la via del Mare, l'Ostiense e la Cristoforo Colombo che di fatto sono piene di radici affioranti e che possono creare disturbo. Dove abbiamo potuto siamo intervenuti fresando le radici. Nel momento in cui troveremo degli alberi per cui non ci si può limitare ad interventi di fresatura dovremo prendere una decisione. La decisione può essere dolorosa ma è scontata: credo che la sicurezza delle persone sia prevalente. Nessuno vuole disboscare ma quando gli alberi si trovano a costituire un'insidia troppo grande dobbiamo avere il coraggio di abbatterli e poi ripiantarli». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in una diretta Fb.

Un altro albero caduto a Roma: è successo in viale Regina Margherita, dove un albero è franato sui binari del tram. Nella caduta l'albero ha schiacciato un'auto. Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti.