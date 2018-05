Roma, radici killer: 400 alberi da abbattere. Da Ostiense all'Appia, ecco la mappa del rischio

PLAY FOTO Roma, schianto mortale in via Ostiense, moto finisce contro guardarail: morta ragazza di 26 anni

di Simone Canettieri e Fabio Rossi

Una campagna per la sicurezza in tutta la città, dal lungotevere alla Nomentana, per evitare che gli alberi malati o pericolanti possano fare altre vittime. In Campidoglio l'idea è ritornata prepotente, domenica, il giorno del lutto e del dolore. «La manutenzione dei pini sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare è praticamente impossibile». Dunque, è il ragionamento che da tempo rimbalza tra gli alti dirigenti del Comune e lo staff della sindaca Raggi, potrebbe essere arrivato il momento di...