Roma, a piazza Albania al via la cura del verde: «Alberi potati grazie a sinergia privati-Municipio»

Sinergia tra pubblico, privato e cittadini per la manutenzione del verde di piazza Albania e piazza Albina.

Partiranno domani mattina i lavori di manutenzione delle aree verdi di piazza Albina e piazza Albania, resi possibili grazie a una sinergia tra pubblico, privato e cittadini

. Ad annunciarlo la presidente Sabrina Alfonsi e l'assessora all’Ambiente del Municipio Roma I Centro, Anna Vincenzoni.

Grazie al gruppo Bnp Paribas che si occuperà dei primi, più importantii e urgenti lavori di potatura di oltre 50 alberature, potremo sostenere al meglio l’attivismo dell’Associazione Amici dell’Aventino che, avendole adottata, già da tempo si prende cura del decoro dell’area di piazza Albina

.

Questo accordo - concludono al presidente Alfonsi e l’Assessora Vincenzoni – dimostra come, con la volontà e la capacità di fare rete, si possa sopperire alle carenze di cure per il nostro patrimonio verde che, come visto in queste settimane, senza una costante manutenzione diventa fonte di gravi disagi per la città e per la sicurezza dei cittadini

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA