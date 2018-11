Alberi caduti sull'asfalto, strade chiuse a La Rustica. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Luceverde Roma informa che per via dei tronchi sull'asfalto è stata bloccata al traffico via Achille Vertunni tra via Alessandro Castelli e via Domenico de Ambrogi. Dopo gli interventi di sgombero è stata riaperta al traffico via Vertunni, informa la polizia locale di Roma Capitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA