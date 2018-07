Albano, donna picchiata e seviziata in casa. Gli investigatori: «Opera di un maniaco»

di Marco De Risi

L’impronta di un maniaco. Continuano le indagini da parte della Squadra Mobile per arrivare a individuare chi ha seviziato la ragazza di 28 trovata martedì mattina priva di sensi nel suo appartamento in via Virgilio, ad Albano. La giovane versa ancora in prognosi riservata anche se le sue condizioni sono migliorate. Sono, invece, risultate ancora più inquietanti le modalità dell’aggressione. La vittima, secondo i referti medici, è stata non solo picchiata a sangue ma anche ustionata su alcune parti del corpo. Un trattamento con pochi precedenti ai Castelli che sta spingendo gli inquirenti a un lavoro senza sosta.



E’ assai probabile, sempre secondo gli investigatori, che l’autore dell’aggressione sia un individuo fortemente disturbato a livello psichico che ha agito come un vero e proprio torturatore. Ma l’aggressore cosa voleva dalla vittima? Perchè un comportamento tanto feroce? Queste le domande a cui vogliono dare un risposta il prima possibile gli investigatori per arrivare a prendere il maniaco.

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:02



