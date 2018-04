Albano, schianto tra auto, muore un 55enne: pirata della strada romeno fugge ma viene rintracciato

Incidente mortale nella notte ad Albano, in via Olivella. Una Audi A4 con 4 cittadini romeni a bordo è finita contro una Peugeot Capter alle 4 del mattino. Il conducente della Peugeot, un uomo di 55 anni di Genzano, è deceduto durante il trasporto in ospedale ad Albano.



Il conducente della Audi si è allontanato dal luogo, ma gli agenti della polizia stradale di Albano lo hanno rintracciato e identificato dopo alcune ore mentre si ripresentava sul posto. È un ragazzo romeno di 25 anni, che è stato denunciato per il momento per omicidio stradale e allontanamento e gli è stata ritirata la patente, proseguono le indagini.

