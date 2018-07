Ponte Principe Amedeo di Savoia si rifà il look: 253 mila euro e tre mesi di lavori

«Sono iniziati i lavori di manutenzione del Ponte Principe Amedeo di Savoia Aosta che prevede oltre a una serie di interventi anche il rifacimento dei marciapiedi e della pavimentazione stradale. Il costo dell’opera, appaltata con procedura aperta, è di circa 253mila euro e la durata del cantiere prevista è di tre mesi». Così scrive su Facebook l’assessore alle Infrastrutture, Margherita Gatta.«Per non interrompere totalmente il traffico sia carrabile che pedonale, il cantiere sarà organizzato in modo da impegnare un lato del ponte alla volta. Al termine dei lavori sarà dunque possibile riprendere anche il passaggio di mezzi superiori a 35 quintali e quindi di quelli del servizio di trasporto pubblico - spiega -. Questo ponte è importante per i flussi di traffico del centro storico ed in generale anche per la viabilità della Città, poiché collega sia l’Ospedale Santo Spirito che la galleria di Porta Cavalleggeri al centro di Roma. Le operazioni di ripristino lo riporteranno in condizioni di sicurezza così che potrà di nuovo svolgere la sua funzione di collegamento fra le due sponde del fiume in un punto nevralgico per il traffico della città. I lavori saranno fondamentali per consentire il passaggio del servizio di trasporto pubblico».