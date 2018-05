Roma, ha il braccialetto elettronico, ma riesce a fare due rapine in pochi minuti

di Marco De Risi

Evade e mette a segno due rapine in pochi minuti. Accade a Fidene. Un pregiudicato romano di 30 anni ha avuto un desiderio così irrefrenabile di uscire da casa che non è gli è importato nulla che stesse agli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico applicato al polso.



Così, l’altra notte è evaso dalla sua abitazione. Ovviamente l’apparecchio ha segnalato subito alla centrale l’avvenuta evasione. Il ricercato nel giro di pochi minuti ha messo a segno un furto in un negozio di alimentari ed una rapina, armato di coltello, in una paninoteca in zona Vigne Nuove. Un equipaggio della polizia l’ha arrestato quasi in flagranza di reato dopo il secondo colpo. Così dagli arresti in casa è finito di nuovo in carcere.



Il giovane deve rispondere di spaccio di droga. Poco tempo fa, mulinando una Katana in strada aveva suscitato il terrore fra i passanti ed anche in quell’occasione era stato arrestato dalla polizia. Un passato ed un presente all’insegna della violenza il suo, forse segnato dalla droga.

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:53



