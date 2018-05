Roma, aggredì extra-comunitario che poi morì, pena ridotta da 12 a 8 anni

Quattro anni di riduzione pena per Marcel Smochina, il romeno di 34 anni sotto processo perché accusato di aver partecipato alla violenta aggressione che nell'ottobre 2015 a Roma portò alla morte un cittadino del Bangladesh. Otto anni di reclusione gli sono stati inflitti dalla prima Corte d'assise d'appello, in riforma della sentenza che in primo grado vide condannato Smochina a 12 anni di carcere per omicidio preterintenzionale (il processo però fu avviato per omicidio volontario).



La riduzione di oggi in appello è motivata con riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione al reato come prevalente sulla recidiva e con la conferma delle attenuanti generiche già riconosciute. Era il 2 ottobre 2015 quando, intorno alle 20.30, personale del Commissariato Celio si recò in via delle Cave Ardeatine dov'era stata segnalata un'aggressione. Sul posto, trovarono due persone in terra: Krishan Kumar, in stato di semi incoscienza e con una fuoriuscita di sangue dalla testa; Smochina, invece, lamentarsi di un dolore alla gamba. Ricoverati entrambi in ospedale, Kumar dopo circa due mesi morì a causa delle ferite riportate.



Dagli accertamenti emerse che era stato spintonato violentemente a terra e poi colpito con calci e pugni in varie parti del corpo e alla testa. Le indagini, oltre che di prove testimoniali, si avvalsero dei filmati registrati da alcune telecamere, da quali si vedeva Krumar inseguito da due persone (una delle quali rimaste sconosciute) entrare in un chiosco-bar per ripararsi dietro il bancone. Uscito fuori per tentare di fuggire, si percepivano le minacce e si vedeva la violenta aggressione. Sulla base del materiale raccolto, la Corte d'assise escluse la volontà omicidiaria, addivenendo all'ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale, con condanna di Smochina a 12 anni di reclusione. Oggi, la riduzione della condanna in appello.

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:08



